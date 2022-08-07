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Yaşam

75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı

Kırgızistan'da 75 yaşındaki Mamıt Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 07.08.2022
75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur - AA

Bişkek

Kırgızistan'ın Oş kentinde yaşayan bisiklet tutkunu Taştanov'un bisiklet yolculuğu için kent meydanında tören düzenlendi.

Taştanov, Türk ve Kırgız bayraklarını bisikletinin direksiyonuna monte etti.

Yerel yöneticilerin de katıldığı törende dualarla uğurlanan Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak üzere bisikletle yola çıktı.

Taştanov, yaklaşık 2 ayda İznik'e ulaşmayı hedefliyor.

Taştanov'un, Türk dili konuşan ülkelerin dostluğunun güçlendirilmesi amacıyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisikletle tura çıktığı öğrenildi.

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