75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı
Kırgızistan'da 75 yaşındaki Mamıt Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı.
Bişkek
Kırgızistan'ın Oş kentinde yaşayan bisiklet tutkunu Taştanov'un bisiklet yolculuğu için kent meydanında tören düzenlendi.
Taştanov, Türk ve Kırgız bayraklarını bisikletinin direksiyonuna monte etti.
Yerel yöneticilerin de katıldığı törende dualarla uğurlanan Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak üzere bisikletle yola çıktı.
Taştanov, yaklaşık 2 ayda İznik'e ulaşmayı hedefliyor.
Taştanov'un, Türk dili konuşan ülkelerin dostluğunun güçlendirilmesi amacıyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisikletle tura çıktığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.