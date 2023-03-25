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Yaşam

72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitiren hurdacının yeni hedefi arkeolog olmak

Edirne'de 72 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun olan hurdacı Şevki Kılıç, aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazanmak için üniversite sınavına hazırlanıyor.

Cihan Demirci  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitiren hurdacının yeni hedefi arkeolog olmak Fotoğraf: Cihan Demirci - AA

Edirne

Kılıç, TÜ Tarih Bölümü'nden 2019'da mezun olduktan sonra, hurdacılıktan arta kalan zamanlarda Millet Kıraathanesi'nde ilgi duyduğu alanlarda kitap okumaya devam ediyor.

Bir yandan da üniversite sınavına hazırlanan 79 yaşındaki Kılıç, tarih bölümünün ardından arkeoloji bölümünü de kazanmak için kolları sıvadı.

Kentte "bilge amca" ve "ihtiyar delikanlı" lakaplarıyla bilinen Şevki Kılıç okuma azmiyle örnek oluyor.

Şevki Kılıç, AA muhabirine, tarih bölümüne başladığında sınıf arkadaşlarının kendisini ilk başta öğretim görevlisi sandığını anlattı.

Mezun olmasına rağmen sınıf arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirten Kılıç, "Derslerimde başarı gösterince arkadaşlarım da hocalarım da benim gayet çalışkan bir öğrenci olduğuma inandılar. Daha önce Edirne Lisesinde Osmanlıca dersleri almıştım. Bitirme tezi olarak Dekanımız Prof. Dr. İlker Alp Bey bana Şükrü Paşa'nın Edirne ve Balkan Harbi Müdafaası'nı verdi. Onu da başarıyla bugünkü harflere çevirerek mezun oldum. 4 yıllık tarih bölümünü 3 yılda, 3 gün devamsızlıkla 2019'da tamamladım." dedi.

"İlk hedefim arkeoloji bölümüydü şimdi sıra o bölümde"

Arkeoloji merakının çocukluğundan bu yana devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Ailemle yaşadığım Değirmenyeni köyünde 10 yaşlarındayken eski savaş yerlerinde arkadaşlarımla dolaşır şarapnel parçalarını toplardık. O gün bugündür merakım devam ediyor. Tarihe olan ilgimden dolayı tarih bölümünü bitirdim ancak ilk hedefim arkeoloji bölümüydü, şimdi sıra o bölümde." diye konuştu.

Kılıç, üniversite sınavına 4 yıl aradan sonra tekrar gireceğini, arkeoloji bölümünü kazanmak için yoğun çalıştığını aktardı.

Eğitim konusunda kendiyle yarıştığını, kitap okumayı çok sevdiğini vurgulayan Kılıç şunları kaydetti:

"Öğrenmenin yaşı yoktur. Her gece 50 sayfa kitap okumadan uyuyamıyorum. Beynin devamlı faaliyet halinde bulunması çok güzel bir şey, bilgileri unutmuyorsun. Üniversiteyi bitireli 4 yıl geçti, bakalım üniversitedeki bilgilerimle sınavdan nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyorum. Torunumla da seneye üniversite sınavına gireceğim. İddiaya girdik, eğer benden yüksek puan alırsa bir cumhuriyet altını alacağıma söz verdim. Eğer beni geçemezse yine bir cumhuriyet altını alacağımı söyledim. 'Dede yaşadık.' diye sevindi. Allah ömür verirse bu da benim için güzel bir anı olacak."

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