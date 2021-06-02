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Yaşam

6 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler köyün maskotu oldu

Bartın'da aynı elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, vatandaşların maskotu haline geldi.

Selim Bostancı   | 02.06.2021
6 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler köyün maskotu oldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın'ın Tabanözü köyü Emir mahallesinde, her yıl Öztoprak ailesinin bahçesindeki elektrik direğine yuva yapan leyleklerin gelişi, hem aileye hem de köylülere sevinç yaşatıyor.

Yavrulayan leylekler, yavrularının beslenme ve uçma deneyimi kazanmasının ardından binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere göç ediyor.

Köy sakini Erol Öztoprak, gazetecilere, evlerinin önündeki elektrik diğerine 6 yıldır yuva yapan leyleklerin, ağustos ayına kadar burada kaldığını söyledi.

Yavrulayan leyleklerin yoğun bir çabayla yavrularını beslediğini aktaran Öztoprak, "Yaklaşık 2 ay beslenen yavrular, kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor. Uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar." dedi.

Öztoprak, leylekleri köyün "özel misafiri" olarak gördükleri dile getirerek, "Artık çocuklarımız gibi oldular. Burada kaldıkları süre boyunca çoluk çocuk büyük bir keyifle onları izliyoruz. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye takip ediyoruz. Yaklaşık 5 ay kaldıkları evimizin önünden ayrıldıklarında da hüzünleniyoruz." diye konuştu.

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