Spor

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, olimpiyatlarda "ses" getirmek istiyor

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na "şampiyonluk" parolasıyla hazırlanıyor.

Selim Bostancı  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, olimpiyatlarda "ses" getirmek istiyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın'da 15-26 Kasım'daki organizasyon öncesi kamp yapan milli takım, antrenmanlarını Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdürüyor.

Teknik direktör Ramazan Karacif, AA muhabirine, Bartın kampının iki etaplı olduğunu belirterek, Süper lig, 1. Lig ve 2. Lig olmak üzere işitme engelliler liglerinden yaklaşık 60 yetenekli genç sporcuya ilk kez milli takım kampı imkanı sunduklarını söyledi.

Sporcuları milli takım havuzuna katabilme ve yeni jenerasyon oluşturabilme adına kampın önemine değinen Karacif, Bartın'ın ardından İstanbul Riva, Yalova, Burdur ve Ankara kamplarıyla olimpiyat hazırlıklarını tamamlayacaklarını anlattı.

Karacif, "Milli takımımız, daha önce olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları elde etmiş bir takım. Biz de jenerasyon değişikliğiyle tekrar bu başarı ivmesini yukarı taşımak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İşitme engelliler milli takımının tarihinin başarılarla dolu olduğunu vurgulayan Karacif, geçen yıl Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında 3'üncü olarak Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota aldıklarını anımsattı.

Karacif, "Umarım geçen yıl ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncülüğümüz Japonya'daki olimpiyatlarda şampiyonlukla taçlanır. Rakiplerimizi çok iyi biliyoruz. Uzun yıllardır bu camianın içindeyiz. Kendimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Japonya'ya kadar zincir oluşturup sevdiklerimizin de duasıyla şampiyonlukla döneceğiz. İnşallah Bartın'ımız bize şans getirir, şampiyonluğu da ilk Bartın'da kutlarız." diye konuştu.

Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"

İşaret dili tercümanı aracılığıyla açıklama yapan milli takım sporcularından 31 yaşındaki İmamettin Sünmez, milli takımda şampiyonluklar yaşadığını, olimpiyatlarda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek "Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz, elimizden geleni sahada yapacağız, heyecanlıyız. Bir an önce maçların başlamasını bekliyoruz." dedi.

Milli futbolcu 25 yaşındaki Mustafa Genç ise Türk milletinin de desteğiyle olimpiyatlarda şampiyonluk beklediklerini, çalışmaları yoğun tempoda sürdürdüklerini kaydetti.

