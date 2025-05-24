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Yaşam

​İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 70 yavru dünyaya geldi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilkbaharda zebra, lemur ve ceylan ile yaban ve tiftik keçileri 70 yavru dünyaya getirdi.

Melike Balkaya  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
​İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 70 yavru dünyaya geldi

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, parkta 2 zebra, 2 halka kuyruklu lemur, 44 ceylan, 19 yaban keçisi ve 3 tiftik keçisi olmak üzere 70 yavru doğdu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Müdürü Serkan Eğrilmez, bahar aylarıyla birlikte doğumların başladığını ve hayvanların parkta huzur içinde yaşadığını ifade etti.

Sarı gagalı leylek de anne olma yolunda

Eğrilmez, bu yıl parka gelen sarı gagalı leyleğin de kuluçkaya yattığını belirterek "Haziran başı gibi sarı gagalı leylek yavruları yumurtadan çıkacak. Böylelikle ilk kez Doğal Yaşam Parkı'nda sarı gagalı leylek dünyaya gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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