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Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristleri İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi

Operasyonda sağlanan "sıcak temas" sonucu Hakim Serhat, Cudi Halep ve Ruken Afrin kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Sarp Özer   | 17.03.2021
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristleri İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi

Ankara

Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.  Komandoların gerçekleştirdiği bu operasyonun detayları ortaya çıktı.

Buna göre, saldırı hazırlığındaki teröristler, bölgede görev yapan insansız hava araçlarınca tespit edildi. Tespitin ardından komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda sağlanan "sıcak temas" sonucu "Hakim Serhat", "Cudi Halep" ve "Ruken Afrin" kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte üç tüfek, iki Rus menşeili antitank mayını, C-4 patlayıcı kalıpları ve 5 adet el bombası ile çeşitli mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.


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