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Zeytin Dalı bölgesinde 1 DEAŞ'lı, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 03.03.2021
Zeytin Dalı bölgesinde 1 DEAŞ'lı, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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