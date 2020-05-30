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Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Yıldız Aktaş   | 30.05.2020
Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki harekata ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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