Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı

Edirne'de jandarma'nın durdurduğu kamyonette, ülkeye kaçak olarak getirildiği tespit edilen çok sayıda kuş bulundu.

EDİRNE

Edirne'de jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen aralarında kakarikiden, ispinoza, muhabbet kuşundan Hint bülbülüne çok sayıda kuş bulundu.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Paşaköy köyünde U.K idaresindeki kamyoneti durdurdu.

Araçta, bin 523 muhabbet kuşu, 150 kanarya, 588 sultan papağanı, 20 minyatür kumru, 30 Hint bülbülü, 80 cennet papağanı, 30 kakariki kuşu, 15 ispinoz olduğu tespit edildi. Kuşların bazılarının havasızlıktan telef olduğu belirtildi.

Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi.

Olayla ilgili sürücü U.K ile F.Y gözaltına alındı.

Muhabir: Salih Baran

