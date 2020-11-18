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Yunanistan'ın kara sularındaki sığınmacıları Türkiye'ye geri itme talimatları belgelendi

Yunanistan'ın kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri itmeye ilişkin resmi talimat verdiği, Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) belgeleriyle kanıtlandı.

Şerife Çetin   | 18.11.2020
Yunanistan'ın kara sularındaki sığınmacıları Türkiye'ye geri itme talimatları belgelendi

Ankara

Brüksel merkezli online hizmet veren "EU Observer" gazetesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle, Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koydu. 

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı talimatları, Frontex'ten edinilen elektronik posta yazışmalarında gün yüzüne çıktı.

Geri itme için resmi talimat

6 Mart 2020 tarihli elektronik postada, Yunan Sahil Güvenliğine bağlı bir irtibat subayı, yetkililerinden plastik bottaki sığınmacıların Türk kara sularına itilmesine eşlik edilmesi yönünde talimat geldiğini bildiriyor.

Bölgede görevli bulunan Danimarkalı sahil güvenlik görevlisi ise talimata uymuyor ve durumu amirlerine aktarıyor.

Danimarkalı amirler, Yunan kara sularındaki sığınmacıların Türk kara sularına itilmesine karşı çıkıyor.

Bunun ardından sığınmacılar Kos Limanı'na götürülüyor.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, olayı bir "yanlış anlama" olarak tanımlasa da Avrupa Parlamentosu benzer geri itme vakalarının sıklıkla gerçekleştiğine dikkati çekerek soruşturma talep etmişti.

Yunan yetkililer ise Frontex belgelerinde açık bir şekilde geri itme talimatlarının belgelenmesine rağmen, uluslararası hukuka uyduklarını ve söz konusu iddiaların doğru olmadığını öne sürüyor.

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