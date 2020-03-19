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Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.

Salih Baran   | 19.03.2020
Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi, fenalaşanlar oldu. Feryatlar içinde çocukları kucağında ağlayan anne ve babalar sahra hastanesine geldi. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların beklediği alana ve tampon bölgeye Yunanistan sınır güçleri yoğun biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi, fenalaşanlar oldu.

Feryatlar içinde çocukları kucağında ağlayan anne ve babalar sahra hastanesine geldi.

Burada ilk müdahaleleri yapılanlardan pek çoğu devlet hastanesine sevk edildi.

Yunanistan sınır güçlerinin müdahalesi sürüyor.

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