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Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Sinem Er   | 06.03.2021
Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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