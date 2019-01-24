Yüksek Seçim Kurulundan, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlere ilişkin sandık tutanaklarının kurulun internet sitesinde erişime açık olduğu, bugüne kadar kurula tek bir itiraz gelmediği bildirildi.

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bazı televizyonlarda ve sosyal medyada 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara özelinde usulsüzlükler yapıldığının dile getirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, cezaevi dahil toplam sandık ve açılan sandığın 12 bin 252, kayıtlı seçmenin 3 milyon 609 bin 48, oy kullanan seçmenin 3 milyon 286 bin 145, geçerli oyun 3 milyon 162 bin 112, geçersiz oyun 124 bin 33 olarak gerçekleştiğine işaret edildi.

Ankara genelinde seçime katılan siyasi partilerden AK Partinin 1 milyon 417 bin 212, CHP'nin 1 milyon 385 bin 576, MHP'nin 245 bin 765, BBP'nin 41 bin 886, HDP'nin 27 bin 620, Saadet Partisinin ise 15 bin 224 oy aldığı anımsatılan açıklamada, sandık kurullarının 7 kişiden oluştuğu, kurulun 5 üyesinin son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan ve seçime katılan siyasi parti temsilcilerinden görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, seçimde sandık kurullarının başlıca görev ve yetkilerinin, 298 sayılı kanunda, "Sandık çevresinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek", "İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlarla duyurmak", "Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak", "Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek", "Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrakla birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek" olarak düzenlendiği anımsatıldı.

2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde siyasi partilerden sandık kurullarına üye bildirmelerinin istenmesi üzerine, cezaevi dahil toplam 12 bin 252 sandıkta AK Partili 11 bin 730 (yüzde 95,7), BBP'li 4 bin (yüzde 32,6), CHP'li 11 bin 442 (yüzde 93,4), Demokrat Partili 465 (yüzde 3,8), MHP'li 10 bin 700 (yüzde 87,3), Saadet Partili 3 bin 168 (yüzde 25,9) üyenin görev yaptığı bildirilen açıklamada, 810 sandıkta CHP'li üyenin görev yapmadığına değinildi.

Bu sandıkların 669'unda MHP üyesinin görev aldığı, geriye kalan 141 sandığın 24'ünde AK Parti üyesinin görev yapmadığı kaydedilen açıklamada, CHP ve MHP'nin görev yapmadığı 117 sandığın 12'sinde AK Partili ve Saadet Partili üyenin; 10'unda AK Partili, Saadet Partili ve seçmen üyenin; bir sandıkta AK Partili ve Demokrat Partili üyenin; 4 sandıkta AK Partili, Demokrat Partili ve seçmen üyenin; 7 sandıkta AK Partili ve BBP'li üyenin; 5 sandıkta AK Partili, BBP'li ve seçmen üyenin; 11 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve BBP'li üyenin; 2 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve seçmen üyenin; 2 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve Demokrat Partili üyenin; 65 sandıkta ise sadece AK Partili ve seçmen üyenin görev yaptığına işaret edildi.

CHP'nin ve MHP'nin görevlisinin olmadığı ancak AK Partili üye ile diğer siyasi parti üyelerinin görev yaptığı 52 sandıkta 10 bin 160 seçmenin oy kullandığı vurgulanan açıklamada, burada AK Partinin 6 bin 118, CHP'nin 2 bin 566, MHP'nin 586, HDP'nin 93, Saadet Partisinin 93, BBP'nin ise 121 oy aldığı kaydedildi.

Sadece AK Partili üye ile sandık kurulu başkanı ve seçmen üyelerden oluşan 65 sandıkta ise diğer partilerin üye vermediğine işaret edilen açıklamada, bu sandıklarda oy kullanan 14 bin 71 seçmenden AK Partinin 5 bin 656, CHP'nin 6 bin 833, MHP'nin 762, HDP'nin 105, Saadet Partisinin 68, BBP'nin ise 96 oy aldığı, oyların yüzde 41,46'sının AK Parti, yüzde 50,1'inin ise CHP adayına verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sandıkların tamamına yakınında siyasi partili üyeler tarafından tutulan, imzalanan, kare kodlu PDF formatındaki tutanaklar müşahitlere verilmiş, sandık başına asılmış, elektronik ortamda YSK'ye geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle tutanakların tamamı paylaşılmış ve bugüne kadar (https://sonuc.ysk.gov.tr) adresinden vatandaşların erişimine açılmıştır.

30 Mart 2014'ten bugüne kadar görmek isteyenler için kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açıkken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir."

Muhabir: Barış Kılıç