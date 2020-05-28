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Yönetici pozisyonundaki FETÖ sanığının inkarını deliller çürüttü

Gaziantep'teki FETÖ davasında, mahrem emniyet yapılanmasında "zümre başkanı" olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eşi hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Adsız Günebakan   | 28.05.2020
Yönetici pozisyonundaki FETÖ sanığının inkarını deliller çürüttü

Gaziantep

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "zümre başkanı" olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay, eşi de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın inkarlarının delillerle çürütülmesi gerekçeli kararda yer aldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık Hayrettin A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, tutuksuz yargılanan eşi Hatice A'ya da aynı suçtan 6 yıl 3 ay verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağındaki bilgilere yer verilen kararda, Hayrettin A'nın kendi adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığı, kullanıcı adının "veys63", şifresinin "heh.75" olduğu kaydedildi.

Sanığın ''Veysel'' kod adını kullandığı, sohbet toplantılarını organize ettiği, ByLock'un yanı sıra Eagle programını kullandığı belirtilen kararda, sanığın örgüt içindeki konumu da aktarıldı.

Kararda, sanık Hayrettin A'nın, örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde polis memurlarından sorumlu "öğretmen" konumundaki 4-5 kişinin yöneticisi pozisyonundaki "zümre başkanı" olduğu ve Gaziantep sorumlusuna bağlı faaliyet gösterdiği bilgisi yer aldı.

Sanığın ByLock kullanmadığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Sanığın ByLock'a 190 bin 841 kez erişim sağladığı, ID numarasının 2680 olduğu ve bu hususun da sanığın örgüt içerisindeki konumunu ve ByLock programını ilk yükleyen ve kullanan örgüt mensuplarından olduğunu gösteren bir başka delil olduğu, dolayısıyla ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağındaki verilerin, tanık beyanları ve örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tespitlerin birbiriyle örtüştüğü ve bir bütünlük arz ettiği anlaşılmıştır."

Sanık Hatice A'nın da ByLock kullandığı, ID numarasının 26537 olduğu ve kullanıcı profil bilgilerinin kızının isim ve doğum yılıyla örtüştüğü aktarılan kararda, sanığın ByLock'a 39 bin 568 kez erişim sağladığı yer aldı.

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