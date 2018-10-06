Yeni fikirler yeni işlere yelken açtı

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı'nın finalinde teknoloji odaklı girişimler bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı.

ANKARA

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Hızlandırma Programı'nın finalinde teknoloji odaklı 22 girişim görücüye çıktı.

YFYİ'ye bu yıl 55 girişimci ekip kabul edildi ve program kapsamında girişimcilere bin saatin üzerinde eğitim ve mentorluk hizmeti sunuldu.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen final etkinliğinde, 22 girişimci ekip, kendilerine verilen süre içerisinde projelerini anlattı. Başarılı girişimciler hem ODTÜ TEKNOKENT hem de iş ortakları tarafından sağlanan çeşitli desteklere erişme fırsatı yakaladı.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında YFYİ’nin 14 yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Elginkan Vakfı tarafından verilen "Elginkan Vakfı Büyük Ödülü"nü, meme kanserinde erken teşhise imkan tanıyan mobil aplikasyon entegreli sutyen tasarımıyla Triwi ekibi kazandı. Ekip, 100 bin lirayla ödüllendirildi.

Halk Oylaması Ödülü’nü ise otoparkların karlılığını artıran, sürücülerin boş park noktalarına erişip online ödeme yapabilmelerine olanak sağlayan projeyle Ankabeta ekibi kazandı.

Söz konusu iki ödülün yanı sıra, girişimciler sponsorlar tarafından da ödüllendirildi.

Dünya çapında başarılı projeler

ODTÜ Rektörü ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının, üniversite öğrencileri ve genç girişimcilerin teknoloji tabanlı fikirlerinin ticarileşmesi olduğunu söyledi.

Etkinliğin ekonominin önemli aktörlerinin destekleriyle zaman içinde geliştiğini ve yarışmadan ziyade bir programa dönüştüğünü vurgulayan Kök, girişimciliği desteklemeye yönelik yürüttükleri diğer çalışmaları anlattı.

Kök, dünya çapında başarılı teknolojiler ve teknoloji şirketleri oluşturmak istediklerini kaydetti.

"Teknoloji girişimciliğine ilgi artıyor"



Etkinliği değerlendiren ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, 5 aylık bir süre sonunda final etkinliğine geldiklerini söyledi.

Bu sürede girişimcilerle mentorluk, danışmanlık, şirketlerini büyütmeleri ve doğru iş modelleri kurmaları yönünde bir dizi faaliyet yürüttüklerini anlatan Kızıltaş, "Güzel bir etkinlik oldu. Bin 500 civarında katılımcı sunumları dinledi. Her biri girişimci adayları. Teknoloji girişimciliğinin öneminin, bu alana ilginin artıyor olması bizlere mutluluk veriyor" dedi.

Programdan çıkan şirketlerin ciddi başarılara imza attıklarına değinen Kızıltaş, şunları kaydetti:

"Udemy şirketimizin değerlemesi milyar dolar seviyesine ulaştı. Anvato’yu Google satın aldı. OpsGenie'yi 295 milyon dolara Atlassian satın aldı. Bunlar çok hızlı, 4-5 yıl içerisinde büyüyen şirketler. Son dönemde ortaya çıkıp, bir anda dünya çapında başarılarından söz ettiren şirketler. ABD'ye, Silikon Vadisi'ne gittiğimizde bu şirketleri orada biliyorlar ve şirketlerimizden söz ettikçe bizi farklı şekilde karşılamaya başladılar. Bu geldiğimiz nokta ama gideceğimiz çok daha yol var. O heyecanı da burada görüyoruz. Önümüzdeki 3-5 yılda buradaki arkadaşların da çok başarılı işler yaptığını göreceğiz.

ODTÜ Teknokent'ten yapılan ihracat 1,3 milyar doları geçti ve bu Ar-Ge ihracatı. Ar-Ge'si teknokentte yapılıp dışarıda üretilerek yapılan ihracatı dahil ettiğimizde 4-5 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış durumda büyüklük. Ülkemiz için önemli bir katma değer. Bu büyük oranda insan kaynağına dayandığı için son derece dışbağımlılığı kıran ve ülkeye katma değeri yüksek bir ihracat. Önemli olan bu miktarı daha artırmak, 1,3 milyar doları 13 milyar dolara çıkarmak, 130 milyar dolar yapmak. Hedefimiz de bu. Önümüzde 5-10 yılda bunun katlanarak büyüdüğünü hep beraber göreceğiz."

Muhabir: Göksel Yıldırım