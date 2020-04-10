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Yayalara çarpıp kaçan sürücü düşen plakayı almaya gelince yakalandı

Otomobiliyle çarptığı 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücü, kazada düşen otomobilin plakasını almak için geldiği olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mesut Karaduman   | 10.04.2020
Yayalara çarpıp kaçan sürücü düşen plakayı almaya gelince yakalandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sedat G'nin kullandığı 59 ER 536 plakalı otomobil, Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şinik ve Sezer'in olay yerinde öldüğü belirledi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan sürücü Sedat G, kazada düşen otomobilin plakasını almak için geldiği olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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