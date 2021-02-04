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Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası

Van'da 5 yıl önce 3'ü güvenlik korucusu 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen PKK'lı terörist, 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cemal Aşan   | 04.02.2021
Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası

Van

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Başkale ilçesinde 9 Kasım 2016'da güvenlik korucularının içinde bulunduğu araca yönelik saldırıya katıldığı belirlenen PKK'lı terörist E.G. hakkında açılan davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen sanık E.G'nin, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi'nde 9 Kasım 2016'da bir minibüse bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlenmişti.

Minibüsteki 1'i emekli 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil şehit olmuş, 2 kişi yaralanmıştı.


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