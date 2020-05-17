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Vakıflar'ın 'Bir Oluruz Biz Oluruz' çağrısı karşılık buldu

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımlaşma kültürüne ve vakıf olgusuna dikkati çekmek için ramazanın başında yaptığı 'Bir Oluruz, Biz Oluruz' çağrısına, aralarında gayrimüslim cemaat vakıflarının da bulunduğu vakıflar ile vatandaşlar destek verdi.

Eda Özdener   | 17.05.2020
Vakıflar'ın 'Bir Oluruz Biz Oluruz' çağrısı karşılık buldu

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yardımlaşma kültürüne ve vakıf olgusuna dikkati çekmek için "Bir Oluruz, Biz Oluruz" sloganıyla yaptığı çağrıya, aralarında gayrimüslim cemaat vakflarının da bulunduğu vakıflarla vatandaşlar, bağışlarıyla destek sağladı.

Ramazan ayının başında yapılan çağrıyla vakıf medeniyetinin özünde bulunan "karşılık beklemeden verme" anlayışının hatırlatılması amaçlandı.

Toplanan yardımlar, 228 yıldır sönmeyen ocağında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek pişen Eyüp İmareti aracılığıyla ulaştırılıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Müdürlük olarak hayır hizmetlerini yılın 12 ayı boyunca sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 21 bin aileye aylık kuru gıda yardımı yaptıklarını, bunun da ayda 80 bin kişiye karşılık geldiğini dile getiren Ersoy, üniversite ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklara eğitim bursları verdiklerini, Eyüp İmareti'nden günlük 3 bine yakın eve yemek gönderdiklerini anlattı.

"Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz" şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Çalışmalarımızda her zaman şunu düşündük; kişinin dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi bizim için önemli değil, önemli olan insan olması." diye konuştu.

Yardım hizmetlerini, kamuoyuyla paylaşıp desteğini almak, vakıf olgusuna dikkati çekmek için "Bir Oluruz, Biz Oluruz" sloganıyla çağrı yaptıklarını belirten Ersoy, "Çünkü vakıf yardımlaşmaktır, vakıf sevgidir, vakıf gönül işidir, vakıf dostluktur." ifadesini kullandı.

Ersoy, hayır hizmetlerinde "Veren elin alan eli görmemesi"ne verdikleri öneme dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gecenin loş karanlığında yardım hizmetlerinin yapılması, Fatih Sultan Mehmet Vakfiyesi'nde belirtiliyor. Biz de bu ilkelere uyan bir kurumuz. 'Bir olalım biz olalım' derken kamuoyuyla paylaşıp, daha ne kadar katkı sağlayabiliriz, daha ne kadar muhtaç insana ulaşabiliriz amacındayız. 25 bölge müdürlüğümüz aracılığıyla 81 vilayette yardım hizmeti yapıyoruz ama belki unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz insanlar da olabilir diye böyle bir kampanya başlattık."

Çağrının kısa sürede karşılık bulduğunu, gayrimüslim cemaat vakıfları dahil olmak üzere önemli bir katılım sağlandığını anlatan Ersoy, "Bu, Türk milletinin ne derece yardımsever, hayırsever olduğunun da bir işareti. Bundan da son derece mutluyuz. Türkiye'de ses getiren bu güzel kampanyayı önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz." dedi.

Ersoy, çağrılarına destek veren vakıflara ve vatandaşlara teşekkürlerini de sundu.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 83 milyon liralık katkı

Ersoy, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da değindi.

Genel Müdürlüğün, kampanya başlar başlamaz vakıflara destek çağrısı yaptığını hatırlatan Ersoy, bu kapsamda vakıfların 83 milyon liralık bir katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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