Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor
Antalya
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği "Five Eyes" filminde rol alan Grant, çekimlerin tamamlanmasının ardından bir süre daha kentte kalmayı tercih etti.
Eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konaklayan Grant, eşiyle golf oynadı.
Otelin restoranında da müşteriler tarafından görüntülenen Grant ve ailesinin, Antalya'daki tatilinin bir hafta daha devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.