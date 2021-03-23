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Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor

Hatice Özdemir Tosun   | 23.03.2021
Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor

Antalya

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği "Five Eyes" filminde rol alan Grant, çekimlerin tamamlanmasının ardından bir süre daha kentte kalmayı tercih etti.

Eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konaklayan Grant, eşiyle golf oynadı.

Otelin restoranında da müşteriler tarafından görüntülenen Grant ve ailesinin, Antalya'daki tatilinin bir hafta daha devam edeceği öğrenildi.

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