Ülke genelinde yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 28 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim" ve "Kumar/Oyun Makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde yapılan uygulamalarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim" ile "Kumar/Oyun Makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 11 bin 396 ekip, 44 bin 748 personelin katılımıyla uygulamalar yapıldı.
Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında, 59 oynatan kişi hakkında adli işlem, 120 kişi hakkında da yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, 19 şüpheli gözaltına alındı ve 551 aranan şahıs yakalandı.
Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında ise 7 bin 449 iş yeri ve 367 dernekte 9 zanlı gözaltına alındı, 146 aranan kişi yakalandı, 18 kişi hakkında adli, 54 şahsa, 6 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 390 kişiye idari para cezası kesilen uygulamalarda, 2 tabanca, uzun namlulu (kalaşnikof) silah, 4 av tüfeği, 18 mermi, tombala makinesi, 10 gram eroin, 54 gram esrar maddesi, 41 bonzai, kumar oyun kağıdı ile oyun pulları ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.