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Türkiye

Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor

Türk Hava Yolları (THY), 28 Aralık’tan itibaren yurt dışından Türkiye’ye giriş için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testinin, uçağa binmeden önce ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

İzzet Taşkıran   | 25.12.2020
Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu uygulamanın resmi makamlarca alınan kararlar ve sağlık için alınan önlemler doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 28 Aralık itibarıyla yurt dışından Türkiye’ye giriş için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuç alınmış PCR testinin uçağa binmeden önce ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedilerek, “Negatif PCR testi ibraz etmeyen kişiler, uçuşa kabul edilmeyecektir. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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