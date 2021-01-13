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'Türkiye'nin Maldivleri' 2020'de 800 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nün, 2020'de 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Bilal Altıok   | 13.01.2021
'Türkiye'nin Maldivleri' 2020'de 800 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Burdur

Valilikten alınan bilgiye göre, doğa harikası Salda Gölü'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 800 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

Salgın tedbirlerinden dolayı yaklaşık 2,5 ay kapalı tutulan ve 1 Haziran'dan itibaren ziyarete açılan Salda Gölü, yaz döneminde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Yoğun ilgiden dolayı koruma çalışmaları kapsamında 15 Ekim'den itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinde göle ve plaja giriş kapatılmıştı.

Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.


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