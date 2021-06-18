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Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımı sürüyor

TUSAŞ bünyesinde hava araçlarının rüzgar tüneli testlerinin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 18.06.2021
Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımı sürüyor

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, rüzgar tünelinin başta Milli Muharip Uçak (MMU) olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.

Şirket tarafından işletilecek olan tesiste, TUSAŞ’ın geliştirdiği özgün hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi ve diğer sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkede kalması sağlanacak.

Tünelde büyük, küçük ve açık olmak üzere üç farklı test kesiti olacak ve tünel ölçme-değerlendirme için ileri teknoloji ekipmanlarla donatılacak. Entegre hareketli yer bant sistemiyle hava araçları için iniş kalkış testleri Türkiye'de sadece bu tünelde yapılabilecek.

Kazanılacak olan bu test kabiliyetleri yanı sıra test edilecek modellerin üretimi, bütünlenmesi, enstrümantasyonu da bu tesiste gerçekleştirilebilecek ve ürün geliştirme sürecine önemli katkılar sağlanacak.

Açıklamada rüzgar tüneli inşaatıyla ilgili görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Avrupa'nın en büyük 2'nci ses altı rüzgar tüneli tesisini yapıyoruz. Ülkemizin beka projesi MMU için parmakla gösterilen bir seviyeye ulaşıyoruz. Tesisimiz, aeroakustik test yapmaya olanak sağlayacak kabiliyetiyle Türkiye'nin bu alandaki tek tesisi olacak." ifadelerini kullandı.

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