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Türkiye'den Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı,﻿ Nijer'de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonuna ait bir araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 22.02.2021
Türkiye'den Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonuna ait bir aracın dün Tillaberi bölgesinde mayının üzerinden geçmesiyle gerçekleşen patlamada 7 sandık görevlisinin yaşamını yitirdiğinin ve 3 kişinin ağır yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Tillaberi bölgesindeki Dargol mevkiinde, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçtiği anda yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmiş, patlamada 7 kişi ölmüş, 3 kişi ağır yaralanmıştı.

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