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Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasına ilişkin açıklama: 'Doğru karar'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." denildi.

Behlül Çetinkaya   | 08.06.2021
Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasına ilişkin açıklama: 'Doğru karar' Fotoğraf: Elman Omic/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mladiç'in 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukuku ihlalleri nedeniyle 2017'de ömür boyu hapse mahkum edildiği hatırlatıldı.

Mladiç'in söz konusu karara itiraz ettiği kaydedilen açıklamada, Mladiç'in müebbet hapis cezasının IRMCT tarafından bugün onandığı belirtilerek, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Srebrenitsa soykırımı ve Saraybosna kuşatmasından sorumlu tutuldu​​​​​​​

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.




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