Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasına ilişkin açıklama: 'Doğru karar'
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." denildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." açıklamasında bulundu.
- 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
- Biden'dan Mladic kararı yorumu: Bu karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi
- AB: Mladic hakkındaki karar adaletin sağlanmasında önemli adım
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mladiç'in 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukuku ihlalleri nedeniyle 2017'de ömür boyu hapse mahkum edildiği hatırlatıldı.
Mladiç'in söz konusu karara itiraz ettiği kaydedilen açıklamada, Mladiç'in müebbet hapis cezasının IRMCT tarafından bugün onandığı belirtilerek, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.
Srebrenitsa soykırımı ve Saraybosna kuşatmasından sorumlu tutuldu
Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.
Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.