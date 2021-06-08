Euro
10.49
Dolar
8.61
BIST 100
1,447.59
Altın
1,892.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarına Almanya kampındaki antrenmanla devam ediyor.
logo
Dünya

Biden'dan Mladic kararı yorumu: Bu karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Biden, "Bu tarihi karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi" dedi.

Dildar Baykan   | 08.06.2021
Biden'dan Mladic kararı yorumu: Bu karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin "Bugün düşüncelerim, Mladic'in zulümlerinin kurbanlarının hayatta kalan aileleriyle. Asla onların kayıplarının trajedisini silemeyiz ancak bugünkü kararın, yaslı ailelere biraz teselli olmasını umuyorum." dedi.

Biden, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT), Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mladic'in yaklaşık 26 yıl önce Srebrenitsa'da 8 bin erkek ve erkek çocuğunun katli emrini verdiğini anımsatan Biden, Mladic'in aynı zamanda Saraybosna'nın uzun süreli kuşatmasını yönlendirdiğini ve birçok suçtan sorumlu olduğunu kaydetti.

IRMCT'nin Mladic'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından" suçlu bulduğuna işaret eden Biden, "Bu tarihi karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi. Aynı zamanda bu karar, dünyanın herhangi bir yerinde gelecekte yaşanacak zulümleri önlememiz için ortak çözümümüzü destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD'nin Bosna-Hersek ve eski Yugoslavya'nın diğer bölgelerindeki suçların son bulması için çabalara yardım ettiğini anımsatarak, Birleşmiş Milletlere bağlı mahkemelere, son 20 yılda Balkanlar'daki suçlara ilişkin çabası için de müteşekkir olduğunu kaydetti.

Adalet ve uzlaşmanın, barış ve istikrarın temel olduğunu vurgulayan Biden, "Bölgedeki liderlerin bu karara saygı duymasını ve hukukun üstünlüğünün önemini desteklemesini gönülden umuyorum. Bugün düşüncelerim, Mladic'in zulümlerinin kurbanlarının hayatta kalan aileleriyle. Asla onların kayıplarının trajedisini silemeyiz ancak bugünkü kararın, yaslı ailelere biraz teselli olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı
Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine 9 Haziran itibariyle Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Dünya genelinde 2 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Biden'dan Mladic kararı yorumu: Bu karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi

Biden'dan Mladic kararı yorumu: Bu karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı

Zelenskiy, Biden-Putin görüşmesi öncesi Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti

Biden 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için seferberlik başlattı

Biden 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için seferberlik başlattı
Türk-Amerikan iş dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’a mektup

Türk-Amerikan iş dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’a mektup
ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi

ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi