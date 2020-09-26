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Türkiye'de, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı Avrupa'nın 10'da 1'i

Türkiye'de nüfusa göre, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının Avrupa'nın 10'da 1'i oranında olduğu bildirildi.

Barış Gündoğan   | 26.09.2020
Türkiye'de, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı Avrupa'nın 10'da 1'i

Ankara

Türkiye'de nüfusa göre, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının Avrupa'nın 10'da 1'i oranında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020"nin bazı verileri değerlendirildi.

Değerlendirmede, 2018 yılı uyuşturucu bağlantılı ölümlerin milyon nüfusa göre AB ortalamasının milyonda 23,7, Türkiye'de ise 12 olduğu belirtilirken, "Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) üyesi 30 ülke arasında milyonda ölüm oranında Türkiye 18. sırada. Daha iyisi için çalışmaya devam." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de nüfusa göre, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının Avrupa'nın 10'da 1'i oranında olduğu belirtilen değerlendirmede, söz konusu rapora göre Avrupa'da 15-64 yaş arası yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının 2018'de 96 milyon kişiyle yüzde 29 olduğu, aynı oranın "Türkiye'de Uyuşturucu Raporu 2019"a göre 1,7 milyon kişiyle yüzde 3,1 olarak hesaplandığı vurgulandı.

Raporda, 15-64 yaş arası "Güncel Madde Kullanım Yaygınlığı Araştırması" sonuçlarına göre ise hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullananlar da tespit edildi.

Buna göre, Avrupa ülkelerinde hayatında en az bir kez esrar kullananların oranının yüzde 27,2 Türkiye'de yüzde 2,7 olduğu belirtilirken; Avrupa'da kokain kullanımının yüzde 5,4, Türkiye'de yüzde 0,2; ectasy kullanımının ise Avrupa'da yüzde 4,1 Türkiye'de yüzde 0,4 olduğu bildirildi. 

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