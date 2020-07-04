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Türkiye

Türkiye'de haziran ayında yağışlar yüzde 28 arttı

Türkiye'nin 4 bölgesinde haziran ayında yağışlar arttı. Haziran yağışları en fazla Marmara ve Ege, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Hikmet Faruk Başer   | 04.07.2020
Türkiye'de haziran ayında yağışlar yüzde 28 arttı

İstanbul

Türkiye'de haziran ayında yağış ortalaması yüzde 28 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı yağış ortalaması 30,8 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl haziran yağışları 47,3 milimetre olarak kaydedilirken, bu yıl haziranda yüzde 17 azalarak 39,5 olarak kayıtlara geçti.

Ancak bu yılın haziran yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 28 arttı. Ayrıca son 7 yıl haziran yağışları sürekli normalinin üzerinde gerçekleşti.

En yüksek yağış alan il Kırklareli, en az alan Kilis oldu

Bu yıl haziranda yağışlar ülke genelinde normalin üzerinde artış kaydetti. Haziran ayında Kırklareli son 40 yılın en yüksek yağışını alarak, 139 milimetre ile en fazla yağış alan il oldu. En az yağış alan il ise 1 milimetreyle Kilis oldu.

Türkiye'nin 4 bölgesinde haziran ayında yağışlar arttı. Haziran yağışları normaline göre en fazla Marmara ve Ege, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Geçen senenin haziran ayına kıyaslandığında en fazla yağış Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti.

Yağışın azaldığı bölgeler

Geçen ay İzmir’in güneyi, Akdeniz sahil kesimi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise yer yer yağışlar 5 milimetrenin altına düştü. Mersin, Anamur civarları ile Batman, Kilis çevrelerinde yağışlarda yüzde 80'in üzerinde azalışlar görüldü. 

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