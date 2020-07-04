Türkiye'de haziran ayında yağışlar yüzde 28 arttı
Türkiye'nin 4 bölgesinde haziran ayında yağışlar arttı. Haziran yağışları en fazla Marmara ve Ege, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.
İstanbul
Türkiye'de haziran ayında yağış ortalaması yüzde 28 arttı.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı yağış ortalaması 30,8 milimetre olarak ölçüldü.
Geçen yıl haziran yağışları 47,3 milimetre olarak kaydedilirken, bu yıl haziranda yüzde 17 azalarak 39,5 olarak kayıtlara geçti.
Ancak bu yılın haziran yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 28 arttı. Ayrıca son 7 yıl haziran yağışları sürekli normalinin üzerinde gerçekleşti.
En yüksek yağış alan il Kırklareli, en az alan Kilis oldu
Bu yıl haziranda yağışlar ülke genelinde normalin üzerinde artış kaydetti. Haziran ayında Kırklareli son 40 yılın en yüksek yağışını alarak, 139 milimetre ile en fazla yağış alan il oldu. En az yağış alan il ise 1 milimetreyle Kilis oldu.
Türkiye'nin 4 bölgesinde haziran ayında yağışlar arttı. Haziran yağışları normaline göre en fazla Marmara ve Ege, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.
Geçen senenin haziran ayına kıyaslandığında en fazla yağış Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti.
Yağışın azaldığı bölgeler
Geçen ay İzmir’in güneyi, Akdeniz sahil kesimi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise yer yer yağışlar 5 milimetrenin altına düştü. Mersin, Anamur civarları ile Batman, Kilis çevrelerinde yağışlarda yüzde 80'in üzerinde azalışlar görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.