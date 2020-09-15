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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Sarp Özer   | 15.09.2020
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak Fotoğraf: Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor. 


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