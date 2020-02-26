Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Ankara
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.