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Türkiye

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Enes Kaplan   | 26.02.2020
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü. 

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