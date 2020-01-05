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Türkiye Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 05.01.2020
Türkiye Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurları tarafından 4 Ocak'ta akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Libyalılara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda, çoğu öğrenci 30 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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