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Türkiye, salgın koşullarına rağmen 2020'de ve 2021'in ilk iki ayında 17 milyondan fazla turist ağırladı

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, salgın koşullarına rağmen geçen yıl ve bu yılın ilk iki ayında 17 milyon 18 bin 964 turist ağırladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 19.04.2021
Türkiye, salgın koşullarına rağmen 2020'de ve 2021'in ilk iki ayında 17 milyondan fazla turist ağırladı

Ankara

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm istatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı, 2019'a göre yüzde 69,14 düşüşle 15 milyon 971 bin 201 oldu. Bu ziyaretçilerin 12,7 milyonu yabancı, 3,2 milyonu ise "yurt dışı ikametli vatandaş" ziyaretçilerden oluştu.

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2021'de 509 bin 787, Şubat ayında 537 bin 976 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde, 3 milyon 520 bin 547 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,24 azalış göstererek, bir milyon 47 bin 763 oldu.

Böylece, 2020 ve 2021'in ilk 2 ayında, yani 14 ayda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 17 milyon 18 bin 964 olarak tespit edildi.

En çok turist gönderen ülkeler

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

Gelen yabancıların yüzde 75,23'ü hava yolu, 23,32'si kara yolu, 1,95'i deniz yolunu tercih etti.

Turizm geliri de düştü

Salgın koşulları nedeniyle turizm gelirlerinde de düşüş yaşandı. Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

Doğa turizmine ilgi arttı

Kovid-19 nedeniyle insanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi yerli turistler arasında da doğa turizmine ilgiyi artırdı.

Kendi araçlarıyla daha yakın, doğayla baş başa kalacakları bölgeleri tercih eden yerli turistler bu dönemde, büyük oteller yerine küçük, butik oteller, ev turizmi, villa kiralama, küçük gruplarla yat turları ve karavan gibi konaklama ünitelerini seçiyor.


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