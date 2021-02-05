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Türkiye

Türkiye, Libya Başkanlık Konseyi ve Başbakanı'nın belirlenmesini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 05.02.2021
Türkiye, Libya Başkanlık Konseyi ve Başbakanı'nın belirlenmesini memnuniyetle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin de LSDF tarafından belirlenen yol haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasının temenni edildiği açıklamada, "Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir."

LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi belirlenmiş, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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