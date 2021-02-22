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Türkiye

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Gökhan Varan,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 22.02.2021
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Goma şehrinde BM’ye ait bir konvoya düzenlenen saldırıda, İtalya’nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü hayatını kaybetmişti.

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