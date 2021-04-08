Euro
9.70
Dolar
8.17
BIST 100
1,427.47
Altın
1,745.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne video konferansla katılıyor. Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi Trabzon Havalimanı'na getiriliyor.
logo
Türkiye

Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Abdullah Yasin Güler   | 08.04.2021
Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında toprak ürünleri alanında muadil şirketlerin iş birliği, arpa, buğday ve diğer yem hammaddelerinin uygun şekilde tedariki ve KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'den KKTC'ye taşınan 70 milyon metreküp içme suyunun Geçitköy Barajı'yla tarım alanlarında da kullanımı için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, Mesarya ve Güzelyurt ovalarının sulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı
Brezilya'da Kovid-19'un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 829 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın Kovid-19 türü oldu

Benzer haberler

Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak

Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlık sistemimize dev yatırımlar yaptık ve bunun da mükafatını gördük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bazı emekli amirallerin bildirisi, bir darbenin ön bildirisidir

Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliği anlaşmasıyla ortak projeler hız kazanacak

Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliği anlaşmasıyla ortak projeler hız kazanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'i saygıyla ve rahmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'i saygıyla ve rahmetle anıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Cumhurbaşkanı el-Gazvani'yi Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Cumhurbaşkanı el-Gazvani'yi Türkiye'ye davet etti