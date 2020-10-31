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Türkiye

Türkiye, Fransa’da Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'na yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Lyon kentindeki Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'na yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 31.10.2020
Türkiye, Fransa’da Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'na yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasının ve bu tür saldırıların son bulmasının temenni edildiği bildirildi.

"Fransa’nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, Fransız halkına ve Fransa’da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz."

Ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendiği, saldırganın av tüfeğiyle papazı vurarak kaçtığı bildirilmişti.

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