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Dünya

Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi.

Alaattin Doğru   | 31.10.2020
Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

Paris

Polis kaynaklarına göre Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi. 

Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.

Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

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