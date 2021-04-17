Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına gönüllü olarak katılıyor
logo
Türkiye

Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Pakistan'daki Kur'an kurslarında öğrenim gören çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Recep Bilek   | 17.04.2021
Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı

Talagang

Talagang kentindeki Kur'an kursunu ziyaret eden TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz ve beraberindekiler, çocuklarla bir araya geldi.

Urduca ve İngilizce mealli bastırılan Kur'an-ı Kerim'leri öğrencilere veren Büyükkaymaz, onlarla Kur'an da okudu.

Büyükkaymaz, AA muhabirine, Talagang kentinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında hayırseverlerin hediyesi Kur'an-ı Kerim'leri, Kur'an'ı hıfzetmeye çalışan öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını belirten Büyükkaymaz, "Ülkemizle birlikte 80 ülkede, 20 dilde yaklaşık bir milyon Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an öğrencilerine hediye ettik." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan 52 bin 184 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 288 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 566 bin 251'e yükseldi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 234 bini aştı

Benzer haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı

Pakistan Başbakanı Han'dan, Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı nefret yayanların cezalandırılması çağrısı

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı
Pakistan-Hindistan diyaloğunda BAE arabuluculuğu iddiası

Pakistan-Hindistan diyaloğunda BAE arabuluculuğu iddiası