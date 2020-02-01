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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

Sefa Şahin   | 01.02.2020
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Ankara

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan
Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

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