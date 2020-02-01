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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
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Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.

Sefa Şahin   | 01.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

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