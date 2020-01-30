Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )