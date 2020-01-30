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Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Pekin Büyükelçiliği

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Pekin Büyükelçiliği

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Pekin Büyükelçiliği

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Pekin Büyükelçiliği

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Pekin Büyükelçiliği

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Pekin Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Deniz Olgu Devecioğlu

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Deniz Olgu Devecioğlu

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Deniz Olgu Devecioğlu

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Fotoğraf: Deniz Olgu Devecioğlu

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi. ( Deniz Olgu Devecioğlu - Anadolu Ajansı )

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