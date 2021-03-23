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Türk Kızılay: Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangından 55 binden fazla göçmen etkilendi

Türk Kızılay, Bangladeş'te kamp alanlarında çıkan yangında, Arakanlı Müslümanların bulunduğu 10 binden fazla barınağın kullanılamaz hale geldiğini, 55 binden fazla göçmenin yangından etkilendiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.03.2021
Türk Kızılay: Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangından 55 binden fazla göçmen etkilendi

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 10 binden fazla barınak kül oldu.

Kamp içindeki hizmet merkezlerinin de yandığı faciadan, 55 binden fazla göçmen etkilendi. 2 bin 800'den fazla aileden, yaklaşık 12 bin kişi başka kamplara gönderilirken, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kayıpların da bulunduğu ifade edildi.

Sivil savunma, itfaiye, Bangladeş Kızılayı ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği yangın sonrası çalışmalara, Türk Kızılay'ın Bangladeş'teki daimi delegasyonunda bulunan afet uzmanları da destek veriyor.

Türk Kızılay uzmanları, yangının ardından Arakanlı Müslümanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için hızla hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin yaptırdığı hastane yandı

Açıklamaya göre, yangında, mülteci kamplarının en büyük sağlık merkezlerinden biri olan ve Türkiye tarafından yaptırılan hastane de kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hasta ve yaralılar, sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şunları kaydetti:

"Bangladeş'in Coxs Bazar bölgesini etkileyen yangın dolayısıyla son derece üzgünüz. Kızılay ekiplerimiz de Bangladeş Kızılayına bağlı ekipler ve gönüllülerle birlikte sahada çalışmalarını yürütüyor. Tüm dualarımız yangından etkilenen Rohingyalılar, bölgede bulunan topluluklar ve yangınla cesurca mücadele eden ekiplerle birlikte."

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