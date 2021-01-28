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Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına ilk kez gece görevinde havada yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 28.01.2021
Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına ilk kez gece görevinde havada yakıt ikmali yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

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