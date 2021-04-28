Turizmciler 'tam kapanmanın' yaz aylarında turizme ivme kazandıracağına inanıyor
Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma tedbirleri, turizmcileri yaz sezonu için umutlandırdı.
Ankara
Salgınla mücadele kapsamında, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma uygulamasının ardından turizmciler, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan süreçte rezervasyonları olan vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışmalara başladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde vatandaşların seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek, konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan vatandaşlara sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlanmayacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Turizmciler, sektör çalışanlarının aşılanmaya başlaması ve açıklanan tam kapanma tedbirlerinin, yaz aylarında turizmi hareketlendireceğine inanıyor.
"Yerli misafirlerimizin büyük çoğunluğu iptal ediyor"
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam kapanma tedbirlerinin, büyük bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.
Bu tedbirin alınmaması halinde yaz aylarında ciddi sıkıntı çekeceklerini ve alınan kararla bunun önüne geçildiğini vurgulayan Özden, "Tam kapanma kararı doğru bir karar, bu kararı destekliyoruz. Elimizde mevcut rezervasyonlar vardı. Yerli misafirlerimizin büyük çoğunluğu rezervasyonlarını iptal ediyor. Bu genelgede, otel konaklamalarına muafiyet getirilmediğinden, şu anda iptaller alıyoruz. Özellikle hafta sonu ve bayram döneminde yoğun yerli misafir rezervasyonumuz vardı. Yurt dışı rezervasyonlarında da iptaller alıyoruz." diye konuştu.
Özden, mayıs ayının ikinci yarısından sonra nasıl bir sezon geçireceklerini ön göremediğini, ancak vaka sayıları düştüğü takdirde hazirandan itibaren normalleşme olabileceğini dile getirdi.
"Rezervasyonlarda, aynı fiyat imkanlarıyla öteleme opsiyonları sunuyoruz. İptal etmek isteyenlerin de paralarının iadesi yapılıyor." diyen Özden, TÜROFED'in konuyu değerlendirdiğini, ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını bildirdi.
"Tedbirleri milli bir mesele olarak görmeliyiz"
TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yurt dışında, "Türkiye'deki otellerin kapalı olduğu" algısı yaratıldığını, bu yanlış haberlerin Türk turizmine zarar verdiğini söyledi.
Özden, "Tam kapanma, turizm sektöründe yaz aylarının iyi geçmesi yönünde bir umut oldu. Tam kapanmada bireysel sorumluluklarımız var. Hepimizin ülkemiz adına, kendimiz adına, ülkemiz adına bireysel sorumluluğumuzu yerine getirmemiz ve kurallara uymamız lazım. Kuralların konması da gerekmiyor, salgınla mücadeledeki tedbirleri milli bir mesele olarak görmeliyiz." dedi.
"Herkesin bütün kurallara uyması çok önemli"
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akman da otel rezervasyonu olanların mağdur olmaması için düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.
Akman, tam kapanmanın turizm açısından çok iyi bir karar olduğunu belirterek, "Bu dönemde, herkesin bütün kurallara uyması çok önemli. Kurallara uymayanların önüne geçilmesi lazım. Tam kapanma turizm için iyi olacak, diye düşünüyorum. Tam kapanma sürecine denk gelen dönem için rezervasyon yaptıran misafirlerimizin mağdur olmaması için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.
"Turizme ivme kazandıracak"
Turizmcilerin aşılanmasının ve ardından alınan tam kapanma tedbirlerinin turizme ivme kazandıracağını söyleyen Akman, normalleşme sürecine geçildiğinde, hizmete hazır sektörlerden biri olacaklarını vurguladı.
Akman, şunları söyledi:
"Bayramdan sonra, vaka sayılarının azalmasıyla turizmin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Rezervasyonlar da artacaktır. 18 gün içerisinde vaka sayıları da düşecektir. Ruslar 1 Haziran'a kadar gelmeyeceklerini bildirdiler ama yaz aylarında bir şekilde geleceklerini tahmin ediyoruz. Almanlar biraz daha temkinli. Özellikle Türkiye'de vaka sayılarının azalmasını bekliyorlar, onların da Haziran ve Temmuz gibi ülkemizi ziyaret edeceklerini bekliyoruz."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türk turizmini anlatmak çok çalıştıklarını ve yurt dışına birlikte giderek, pek çok sorunun çözümü noktasında önemli kararlar aldıklarını belirten Akman, "Biz turizmcileri desteklemek amacıyla Haziran ayı sonuna kadar devamı planlanan kısa çalışma ödeneği, hepimize bir can suyu oldu. Salgın devam ederse, bu desteklerin sene sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.