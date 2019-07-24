Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
102,556.10
Altın
1,420.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

İlhan Eren İnan   | 24.07.2019
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazanın ardından cenazesi Hizan Devlet Hastanesine götürülen Özdemir için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Kaymakam Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Ümit Duyu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı törende, İlçe Müftüsü Murat Demir dua etti.

Hamitoğlu, 25 yaşında yaşamını yitiren Özdemir'in yakınlarına başsağlığı dileyerek teskin etmeye çalıştı.

Zafer Özdemir'in cenazesi, Şeyh Hazan Camisi'nde kılınan namazın ardından Gayda köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı

Benzer haberler

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yola çıktı

Damadın başına un eleyip yumurta kırıyorlar

Nemrut Kalderası UNESCO ağına dahil edilecek

Nemrut Kalderası UNESCO ağına dahil edilecek
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi
Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit

Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit