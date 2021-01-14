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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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Trabzon'da sıkı tedbirlerle Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti

Trabzon'da kasım sonunda artışa geçen, aralık ayında ise en yüksek rakamlara ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, alınan tedbirler sayesinde azaldı.

Gazi Nogay   | 14.01.2021
Trabzon'da sıkı tedbirlerle Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti

Trabzon


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 40 gün önce Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ettiği Trabzon'da, tedbirlerin sıklaştırılmasıyla vaka sayıları da düşmeye başladı.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve Trabzon Valiliği öncülüğünde ciddi çalışmaların yürütüldüğü kentte, ek tedbirler hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce filyasyon ekiplerinin sayısı artırılarak denetimler bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde yoğunlaştırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, hareketliliğin en yoğun olduğu bölgelerden Ortahisar ilçe merkezindeki Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

Adalet Sarayı ve Bölge İdare Mahkemesi ile alışveriş merkezlerine de girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Sahil ve meydanlarda, parklardaki oturma alanları ile otobüs duraklarında bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de dezenfektan çalışmalarını artırdı.

Tüm bu çalışmaların ardından kentteki vaka sayılarında büyük oranda düşüş gözlendi.

"Halkımızdan duyarlılığın devam ettirilmesini talep ediyoruz"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin faydalı olduğunu ve Trabzon'daki koronavirüs vakalarının yüzde 50-60 oranında azaldığını söyledi.

Vatandaşlara tedbiri elden bırakmama çağrısı yapan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korona vakalarında azalma eğilimi oldu. Bu azalma eğilimi yüzde 50, 60 oranlarına kadar geldi. Vaka rakamımız binlerin üzerine çıkmışken şu anda 200'lü rakamlara kadar geldik. İnşallah daha aşağılara gelmesi için bizim kadar halkımıza da görev düşüyor. Bu seviyeden terse dönmemek adına da teyakkuz durumumuz devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen ayak uyduruyoruz."

Usta, vakaların takibinin ve filyasyon çalışmalarının esnetilmeden devam ettiğini, ekiplerin sahadaki çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ekip eksiltmesi yapmadık ama ekip dinlendirmesi yapabiliyoruz. Sahadaki aktif rolümüzü sürdürüyoruz. Gerektiğinde karantina tedbiri almamız gerekiyorsa alıyoruz. Boş vermiş durumda olmadık, olmayacağız da. Bu anlamda halkımızdan da duyarlılığın ve biraz daha özverinin devam etmesini ve maskeyi, mesafeyi ve temizliği sıkı bir şekilde devam ettirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

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