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Sağlık, insana dair

Zorlu ameliyatın ardından işitme cihazına veda etti

Trabzon'da beyin sapındaki damarın işitme sinirine baskısı nedeniyle duyma güçlüğü yaşayan Ali İbrahimbaş, KTÜ Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla işitme yetisini geri kazandı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Zorlu ameliyatın ardından işitme cihazına veda etti Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum - AA

Trabzon

Trabzon'da 1,5 yıldır işitme kaybı yaşayan Ali İbrahimbaş, nadir uygulanan ameliyatla yeniden duymaya başladı.

Sürmene ilçesinde yaşayan İbrahimbaş, işitme kaybı nedeniyle başvurduğu çeşitli hastanelerde şikayetlerine çözüm bulamadı.

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Son 1,5 yıldır sol kulağı hiç duymayan, sağ kulağındaki işitme kaybı nedeniyle de cihaz kullanan 53 yaşındaki İbrahimbaş, baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine tekrar kentteki bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen İbrahimbaş, hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Ali Samet Topsakal tarafından muayene edildi.

Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu İbrahimbaş'ın, doğuştan bir damarının beyin merkezindeki işitme sinirine baskı yaptığı, bu baskıdan ötürü de işitme yetisini zaman içerisinde yavaş yavaş kaybettiği belirlendi.

İbrahimbaş, Topsakal ve ekibince nadir uygulanan operasyonla işitme yetisini geri kazandı.

"Beynin merkezindeki işitme siniri ile baskı yapan damarı birbirinden ayırdık"

Dr. Öğretim Üyesi Ali Samet Topsakal, AA muhabirine, hastanın yaklaşık bir ay önce ilerleyici şekilde işitme kaybıyla hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastaya çok sayıda tetkik yapıldığını belirten Topsakal, "Beynin merkezinden çıkarak kulağa giden ve işitmemizi sağlayan bir sinir var. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın doğuştan beyin içerisindeki bir damarının, beynin merkezindeki işitme sinirine baskı yaptığını gördük. Bu baskıdan dolayı da zaman içerisinde işitmesini kaybettiğini fark ettik." dedi.

Topsakal, tanının ardından durumu hastayla paylaştıklarını ifade ederek "Bu damarı, baskı yaptığı sinirden ayırarak acaba işitmesini tekrardan kurtarabilir miyiz diye düşündük. Ali Bey'e durumu anlattık, bundan fayda görebileceğini bahsettik ve hastamız ameliyat olmayı kabul etti." diye konuştu.

Ameliyatın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Topsakal, şunları kaydetti:

"Ameliyatta kulak arkasından girerek, beynin merkezindeki işitme siniri ile baskı yapan damarı birbirinden ayırdık. Ameliyattan çıktığımızda Ali Bey ile sohbet etmeye başladık. Kendisi daha öncesinde kulaklık kullanıyordu. Kulaklıksız bir şekilde bizi duymaya başladığını görünce çok mutlu olduk."

Dr. Öğretim Üyesi Topsakal, yaptıkları ameliyatın zor ve nadir bir operasyon olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Beynin merkezinde, beyin sapı dediğimiz bölgede hayati işlemlerin yapıldığı, işitme sinirleri beraberinde kalp atışından solunuma kadar bütün merkezlerin olduğu bu bölgeye kulak arkasından giriyoruz. Zor bir ameliyat, özellikli bir ameliyat. Her yerde yapılan bir ameliyat değil."

"Her şeyden önce duymayı geri kazanmak çok güzel, mutluyum"

Ali İbrahimbaş ise işitme kaybı nedeniyle yıllardır hastanelere müracaat ettiğini ancak şikayetlerine çözüm bulamadığını söyledi.

Başka bir doktorun tavsiyesi üzerine Topsakal'a ulaştığını anlatan İbrahimbaş, şöyle devam etti:

"Ameliyatımızı olduk. Çok güzel, başarılı bir ameliyattı. Hiç duymuyordum. Kulaklarımdan çok sıkıntım vardı. Şimdi gayet iyiyim. 'Gittikçe de daha iyi olacak' dedi doktorumuz. Allah razı olsun. İnşallah daha da iyi olur. Şu anda hiçbir sorunum yok."

İşitme sorununun zorluklarını dile getiren İbrahimbaş, "Her şeyden önce duymayı geri kazanmak çok güzel, mutluyum. İnşallah daha da iyi duyacağım." dedi.

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