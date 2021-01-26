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Trabzon'da kan bağışında bulunanlara Sürmene bıçağı hediye edildi

Trabzon'un Sürmene Belediyesi, ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek veren vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye etti.

Duygu Avunduk   | 26.01.2021
Trabzon'da kan bağışında bulunanlara Sürmene bıçağı hediye edildi

Trabzon

Kampanya kapsamında, ilçe merkezinde kurulan Türk Kızılay Kan Bağış Mobil aracına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Burada açıklama yapan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kan bağışına destek amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Haftada bir gün düzenlenecek etkinliği 4 hafta sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Üstün, "Yakın ilçelerden de destek vermek isteyen vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaları için Sürmene'ye bekliyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri artarsa kampanyamız devam edebilir." dedi.

Üstün, ilçenin bıçağıyla ünlü olduğunu belirterek, "Sürmene bıçağı imalatçılarımızın da kampanyaya destekleri oldu. Vatandaşlarımızı teşvik etmek için el emeği göz nuru olan yaklaşık bin Sürmene bıçağını kan bağışında bulunanlara hediye edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Üstün, bağışta bulunan Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya da bıçak hediye etti.

Kampanyaya Kızılay Trabzon Şube Başkanı Dr. Oğuz Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu da katıldı.

Öte yandan hediye edilen Sürmene bıçaklarının üzerinde "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" ifadesi yer aldı.

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