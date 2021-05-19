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Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli O.Ç'nin savcılık ifadesinden, "Kripto para geliştirmesi yapmıyordum. O birimde de çalışmıyordum...Benim Thodex'in internet sitesine bile üyeliğim yok. Kripto para işi nasıldır hiç bilmiyorum. Benim kesinlikle bir alakam yoktur." dedi.

Ali Cevahir Aktürk   | 19.05.2021
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı

Istanbul

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şirketin yazılımcısı O.Ç. savcılıkta verdiği ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı O.Ç, önceki gün Sarıyer'de polis ekiplerince yakalanmış, sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şüpheli O.Ç'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, Thodex isimli şirkete bir kariyer sitesi üzerinden başvurduğunu ve yazılımcı olarak işe alındığını ve 9 aydır da çalıştığını anlattı.

Daha önceden birçok firmada yazılım alanında tecrübesi olması nedeniyle şirkete başvurduğunu belirten O.Ç, şirkete gittiğinde bazı kişilerin kendisine bir test yaparak teknik bilgisini ölçtüklerini ve bunun üzerine işe aldıklarını söyledi.

Şüpheli O.Ç, şirkette çalışmaya başladığında "Vas" sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptığını, web tabanlı oyunlarda hizmet hazırladığını, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörleri ile yaptıkları servisleri geliştirdiklerini kaydetti.

Kendisinin çalıştığı birimin, bahsettiği gibi web sitesi üzerinden oyun oynatmaya ilişkin olduğunu öne süren O.Ç, "Kripto para geliştirmesi yapmıyordum. O birimde de çalışmıyordum. Bizim birimin en yetkili kişileri E. ve C. isimli kişilerdir. Benim Thodex'in internet sitesine bile üyeliğim yok. Kripto para işi nasıldır hiç bilmiyorum. Benim kesinlikle bir alakam yoktur. Hatta ben de mağdur oldum, maaşımı alamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden şirketin yazılımcısı O.Ç. Sarıyer'de, finans uzmanı R.A. Maltepe'de, şüpheli Z.Ö. ise Aydın'da yakalanmıştı.

Şüpheliler O.Ç ve R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, soruşturmada tek firari olan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.




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