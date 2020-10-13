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Türkiye

Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek

Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda seçeceği avukatın ücreti ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenecek.

Orhan Onur Gemici,Sertaç Bulur   | 13.10.2020
Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek

Ankara

"Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen personel ile bu personelin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ayrıca yönetmelikte, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği avukatın ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar da yer alıyor.

Personel tanımına müllki idare amirleri de dahil oldu

Yönetmelikte yapılan değişiklikle "ilgili kurum/kuruluş" ve "personel" tanımları genişletildi.

"İlgili kurum/kuruluş" tanımına, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları, "personel" tanımına mülki idare amirleri de dahil edildi.

Böylece terörle mücadelede aldığı görevden doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen mülki idare amirlerinin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretleri de ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenecek.

Mağdur personelin seçeceği bir avukatın ücreti ödenecek

Personel, hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmada müdafi olarak istediği sayıda avukatı seçmekte serbest olacak. Ancak bu yönetmelik hükümlerine göre, terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği en fazla 3 avukatın ücreti karşılanacak.

Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda ise seçeceği bir avukatın ücreti ödenecek.

İçişleri Bakanlığında da komisyon kurulacak

Yönetmelikte yapılan değişiklikle personele avukatlık ücreti ödenmesine yönelik iletilen talepleri inceleyip karara bağlamak üzere ilgili kurum/kuruluşlarda komisyon oluşturulacak.

İçişleri Bakanlığında kurulacak komisyon, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından oluşacak.

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